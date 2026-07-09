Президент США Дональд Трамп назвал удары по Ирану «возмездием» за атаку на судна в Ормузском проливе, об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial.
«Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, будет намного хуже!» — написал он, опубликовав кадры ударов.
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Axios со ссылкой на американских чиновников.
Позднее Центральное командование (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по Ирану, в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. Взрывы прогремели в округе Сирик и у города Кешм, а также в порту Бендер-Аббас, писали IRIB и Tasnim.
Накануне, 8 июля, президент Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. «Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он. Трамп также допустил, что США нанесут новые удары по Ирану этой ночью.
После заявления Трампа Press TV со ссылкой на источник заявил, что в случае любых атак со стороны США, Иран немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и приступит к нанесению ответных ударов по американским объектам в «соотношении не менее двух к одному».
Вечером того же дня CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек.
Менее месяца назад, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».