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Трамп назвал удары по Ирану «возмездием»

Трамп заявил, что удары Вооруженных сил США по Ирану представляют собой «возмездие» за действия Тегерана в Ормузском проливе. Местные СМИ сообщают о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп назвал удары по Ирану «возмездием» за атаку на судна в Ормузском проливе, об этом он написал на своей странице в соцсети TruthSocial.

«Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, будет намного хуже!» — написал он, опубликовав кадры ударов.

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Axios со ссылкой на американских чиновников.

Позднее Центральное командование (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по Ирану, в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. Взрывы прогремели в округе Сирик и у города Кешм, а также в порту Бендер-Аббас, писали IRIB и Tasnim.

Накануне, 8 июля, президент Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. «Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он. Трамп также допустил, что США нанесут новые удары по Ирану этой ночью.

После заявления Трампа Press TV со ссылкой на источник заявил, что в случае любых атак со стороны США, Иран немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и приступит к нанесению ответных ударов по американским объектам в «соотношении не менее двух к одному».

Вечером того же дня CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек.

Менее месяца назад, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.

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