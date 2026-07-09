США сосредоточили более 20 кораблей в водах Ближнего Востока

«На данный момент более 20 кораблей ВМС США патрулируют воды Ближнего Востока в условиях, когда силы Центрального командования продолжают укреплять региональную безопасность и стабильность», — говорится в сообщении.
Как уточняет информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, к юго-востоку от Ирана в Аравийском море развернуты два атомных авианосца. На их борту базируется более 100 боевых самолетов. Вместе с ними в этом районе находятся один крейсер, 13 ракетных эсминцев и три больших десантных корабля. На десантных кораблях размещены экспедиционный батальон морской пехоты, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, ударные и транспортные вертолеты, десантные катера и ударные подлодки. Помимо этого, в зоне ответственности CENTCOM, в Красном море, курсируют еще два ракетных эсминца.
Ранее Соединенные Штаты нанесли серию ударов примерно по 90 целям, связанным с иранскими военными. Под атаку попали системы противовоздушной обороны, пункты берегового наблюдения, склады с ракетами и беспилотниками, объекты военно-морских сил и логистическая инфраструктура на иранском побережье.