США сосредоточили более 20 кораблей в водах Ближнего Востока

Как уточняет информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, к юго-востоку от Ирана в Аравийском море развернуты два атомных авианосца. На их борту базируется более 100 боевых самолетов. Вместе с ними в этом районе находятся один крейсер, 13 ракетных эсминцев и три больших десантных корабля. На десантных кораблях размещены экспедиционный батальон морской пехоты, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой, ударные и транспортные вертолеты, десантные катера и ударные подлодки. Помимо этого, в зоне ответственности CENTCOM, в Красном море, курсируют еще два ракетных эсминца.