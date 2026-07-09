Reuters раскрыл, как Ормузский пролив стал для Ирана важнее ядерной бомбы

Иран гораздо больше сосредоточен на Ормузском проливе, чем на ядерной программе, пишет Reuters со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что иранская ядерная программа была крупнейшим источником разногласий между странами на протяжении почти 25 лет и послужила причиной введения санкций в отношении Тегерана и основой для войны.
Источники издания отмечают, что Иран отказывается даже начинать переговоры по своей ядерной программе до тех пор, пока США не признают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.
«Это единственный выход: признать новый иранский порядок в Ормузском проливе», — написал на своей странице в X председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.
По мнению агентства, контроль над Ормузским проливом превратился для Ирана в «золотое оружие», ради которого он готов рисковать эскалацией конфликта с США. «Вопрос Ормузского пролива, который является золотым оружием Ирана, — это то, что они теперь хотят отобрать у Ирана, но это совершенно невозможно», — отметил источник Reuters.
Одной из причин выбора приоритетов Тегерана Reuters называет недоверие к США, усугубленное решением Трампа в 2018 году разорвать существующее ядерное соглашение и началом войны. По словам неназванного источника, если Иран отступит от своих требований по Ормузскому проливу, Трамп может усилить свои требования по соглашению в ходе переговоров.
«Однажды вынудив США сесть за стол переговоров, закрыв пролив, Иран теперь считает, что должен формализовать эту возможность», — говорится в материале.
Ормузский пролив был фактически перекрыт после начала войны в Иране. До начала конфликта через него проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.
17 мая председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи сообщил, что Тегеран разработал «профессиональный механизм» управления судоходством в Ормузском проливе по установленному Ираном маршруту.
В середине июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий и проведение в течение 60 дней переговоров об окончательном соглашении и открытие Ормузского пролива.
Накануне, 8 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. «Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он. Трамп также допустил, что США нанесут новые удары по Ирану этой ночью.
После заявления Трампа Press TV со ссылкой на источник заявил, что в случае любых атак со стороны США Иран немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и приступит к нанесению ответных ударов по американским объектам в «соотношении не менее двух к одному».
Вечером того же дня CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек. Как писал Axios, удары наносились по береговым радарам, позициям противокорабельных ракет и системам ПВО Ирана.
При этом Трамп назвал новые удары «возмездием» за атаку на судна в Ормузском проливе. «Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, будет намного хуже!», — написал он, опубликовав кадры ударов.
Позднее американский президент заявил, что Тегеран попросил о сделке. «Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они этой сделки», — сказал он.
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