Reuters раскрыл, как Ормузский пролив стал для Ирана важнее ядерной бомбы

Вечером того же дня CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек. Как писал Axios, удары наносились по береговым радарам, позициям противокорабельных ракет и системам ПВО Ирана.