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Трамп связал численность войск США в Европе со сделкой по Гренландии

Решение о численности американского контингента в Европе будет зависеть от возможной сделки по Гренландии.

Источник: РБК

Решение о численности американского контингента в Европе будет зависеть от возможной сделки по Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает CNN.

«Я еще не принял окончательного решения. Многое будет зависеть от Гренландии», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сколько военнослужащих США останется в европейских странах.

По его словам, значение будет иметь заключение «очень выгодной сделки» по острову. Других подробностей он не привел.

Пентагон ожидает разъяснений относительно дальнейших планов. Ранее американский лидер предложил направить 5 тыс. военных в Польшу — спустя несколько недель после распоряжения вывести сопоставимое число военнослужащих из Европы на фоне разногласий с Германией из-за войны с Ираном.

CNN отмечает, что до завершения саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома публично не связывал численность американских войск в Европе с вопросом Гренландии.

Вашингтон добивается контроля над островом, объясняя это интересами национальной безопасности. Власти Дании и Гренландии отвергают такую возможность.

Позднее на закрытом заседании лидеров НАТО глава Белого дома сообщил о намерении США остаться в альянсе.

Еще в апреле президент США заявил, что всерьез задумался о выходе страны из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. Саммит НАТО в Анкаре, в свою очередь, проходит на фоне разногласий между США и европейскими союзниками по вопросам оборонных расходов, поддержки Украины и роли Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.

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