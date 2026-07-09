Трамп связал численность войск США в Европе со сделкой по Гренландии

Еще в апреле президент США заявил, что всерьез задумался о выходе страны из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. Саммит НАТО в Анкаре, в свою очередь, проходит на фоне разногласий между США и европейскими союзниками по вопросам оборонных расходов, поддержки Украины и роли Вашингтона в обеспечении безопасности Европы.