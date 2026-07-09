Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку. Я просто не знаю, достойны ли они этой сделки», — сказал журналистам американский президент перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре.
Накануне, 8 июля, президент Трамп заявил, что, по его мнению, перемирие США и Ирана закончилось. «Я больше не хочу с ними иметь дело», — сказал он. Трамп также допустил, что США нанесут новые удары по Ирану этой ночью.
После заявления Трампа Press TV со ссылкой на источник заявил, что в случае любых атак со стороны США, Иран немедленно закроет движение по Ормузскому проливу и приступит к нанесению ответных ударов по американским объектам в «соотношении не менее двух к одному».
Вечером того же дня CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану, чтобы тот не мог угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе. В то же время иранские агентства Mehr и Fars сообщили о взрывах в районе городов Бендер-Аббас, Сирик, Чабахар и Конарек. Как писал Axios, удары наносились по береговым радарам, позициям противокорабельных ракет и системам ПВО Ирана.
При этом, Трамп назвал новые удары «возмездием» за атаку на судна в Ормузском проливе. «Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, будет намного хуже!», — написал он, опубликовав кадры ударов.
В Иране, в свою очередь, пообещали нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. «Все базы, которые были источником сегодняшней агрессии против южных районов страны или поддерживали эту агрессию, без исключения будут поражены массированным ракетным и беспилотным огнем вооруженных сил Исламской Республики Иран», — сообщило агентство NourNews со ссылкой на представителя военных кругов.
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ночь на 7 июля нанесли удары по судам в районе Ормузского пролива на фоне действующего перемирия, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) и Axios со ссылкой на американских чиновников.
Позднее Центральное командование (CENTCOM) объявило о нанесении ударов по Ирану, в ответ на действия Тегерана в Ормузском проливе. Взрывы прогремели в округе Сирик и у города Кешм, а также в порту Бендер-Аббас, писали IRIB и Tasnim.
Менее месяца назад, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении.
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