Бывший директор Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс назвал «чепухой» заявления о том, что Россия планирует крупную военную провокацию против стран НАТО, отметив отсутствие конкретных подтверждений. Об этом он заявил в интервью изданию ERR.
Сакс подчеркнул, что не видел ни одного факта, указывающего на подготовку России к военным действиям в каком-либо другом направлении, кроме Украины. По его словам, для вступления в конфликт с НАТО Москве потребуется крайне серьёзная подготовка, так как это противостояние станет крупнейшим военным столкновением, «которое можно себе представить». Он также отметил, что сейчас все ресурсы России направлены на ведение конфликта на Украине.
При этом дипломат допустил, что Россия совершает «информационные атаки» против западных государств, а в странах Прибалтики можно наблюдать разведывательную и контрразведывательную деятельность. Однако, по его мнению, это не свидетельствует о готовящемся нападении.
Заявление Сакса прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ о якобы возможной провокации России на территории Польши. 3 июля Telegraph сообщал, что США предупредили Варшаву о таких намерениях Москвы. Однако 6 июля Times писала, что источники в Европе отрицают наличие доказательств существования у России плана нападения на НАТО.
В последние месяцы тема возможной агрессии России против НАТО активно муссируется в западных медиа. В ответ на это Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов. Эстонский дипломат стал одним из первых высокопоставленных европейских экспертов, публично опровергнувших данные предположения. В Кремле положительно оценили заявление Сакса, назвав его «здравым взглядом».
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