«Чепуха»: в Эстонии опровергли слухи о готовящейся атаке РФ на НАТО

Сакс подчеркнул, что не видел ни одного факта, указывающего на подготовку России к военным действиям в каком-либо другом направлении, кроме Украины. По его словам, для вступления в конфликт с НАТО Москве потребуется крайне серьёзная подготовка, так как это противостояние станет крупнейшим военным столкновением, «которое можно себе представить». Он также отметил, что сейчас все ресурсы России направлены на ведение конфликта на Украине.