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«Ростех» поставил Минобороны партию Су-30СМ2 и Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») произвела для Министерства обороны России партию истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба корпорации.

Источник: РБК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») произвела для Министерства обороны России партию истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает пресс-служба корпорации.

Как сообщает пресс-служба «Ростеха», Су-30СМ2 обладает «высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью». Радиолокационная станция истребителя позволяет «видеть» значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника.

Су-34 предназначен для ударов по наземным, надводным и воздушным целям, объектам инфраструктуры, прикрытым средствами ПВО и расположенным на значительных удалениях от аэродрома. Машина также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки, сообщает «Ростех».

«Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе [специальной военной операции]», — заявил гендиректор ОАК Вадим Бадеха.

В июне истребители Су-30СМ2, а также Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М Балтийского флота провели учения по перебазированию на аэродромы рассредоточения в Калининградской области.

Маневры провели на фоне проходящих учений НАТО «Рамштайн Флаг 2026» с участием военно-воздушных сил стран, граничащих с Россией. Основные этапы учений прошли в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Испании.

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