Иран заявил об ударах по ЗРК Patriot в Кувейте и топливным складам в Бахрейне

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Власти Ирана заявили о приостановке переговоров и атаковали в ответ американские базы. Сегодня утром КСИР отчитался об ударах по базам «Арифджан» и «Али Аль-Салем» в Кувейте, а также «Джаффер» и «Шейх Иса» в Бахрейне.