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Опыт Украины заставил НАТО пересмотреть приоритеты в оружии

Западным странам необходимо пересмотреть подход к производству вооружений.

Западным странам необходимо пересмотреть подход к производству вооружений. Вместо погони за самыми совершенными образцами следует активнее выпускать более простые, но массовые системы, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Euractiv.

Высокопоставленный военный указал на уроки, извлеченные из боевых действий на Украине. По его словам, там стало очевидно, что массовость и низкая себестоимость оружия зачастую имеют не меньшее значение для успеха на поле боя, чем технологическое превосходство.

«Иногда вооружения должны быть достаточно хорошими, чтобы их можно было быстро и в больших количествах производить», — пояснил адмирал.

Он также призвал союзников по блоку активнее вкладываться в развитие беспилотных летательных аппаратов, автономных систем и недорогих высокоточных боеприпасов. Драгоне убежден, что такие решения способны давать сопоставимый военный эффект при значительно меньших финансовых затратах. Вместо того чтобы гнаться за самыми передовыми платформами, западным военным следует иногда выбирать системы, которые достаточно хороши для быстрого и массового производства, резюмировал адмирал. Ожидается, что эта тема также будет поднята на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.

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