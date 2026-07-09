Опыт Украины заставил НАТО пересмотреть приоритеты в оружии

Он также призвал союзников по блоку активнее вкладываться в развитие беспилотных летательных аппаратов, автономных систем и недорогих высокоточных боеприпасов. Драгоне убежден, что такие решения способны давать сопоставимый военный эффект при значительно меньших финансовых затратах. Вместо того чтобы гнаться за самыми передовыми платформами, западным военным следует иногда выбирать системы, которые достаточно хороши для быстрого и массового производства, резюмировал адмирал. Ожидается, что эта тема также будет поднята на предстоящем саммите НАТО в Анкаре.