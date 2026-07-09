Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Испания пошла на уступки после угрозы торговой войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадрид изменил свою позицию после его слов о возможном прекращении торговых отношений и согласился на значительные финансовые обязательства. О достигнутых договорённостях американский лидер рассказал журналистам по пути после саммита.

«Испания сегодня полностью восстановила свои позиции. Испания сегодня была очень щедра», — сказал он.

Трамп утверждает, что испанская сторона согласилась направить крупные суммы средств, однако не раскрыл, о каких именно выплатах идёт речь. Президент США также отметил, что без этих шагов Вашингтон не стал бы продолжать диалог с Мадридом.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Испанию, назвав страну ненадёжным партнёром в рамках НАТО. Американский президент также заявил о нежелании Вашингтона продолжать торговые отношения с Мадридом.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше