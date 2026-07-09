В НАТО заявили о готовности плана по перераспределению сил США в Европе

По его словам, европейские союзники смогут компенсировать вывод ключевых подразделений США без ущерба для сдерживания.
«План уже готов», — сообщил он в интервью Euractiv. Адмирал уточнил, что между НАТО и Соединенными Штатами существует «полная координация» по данному вопросу.
Как отметил Каво Драгоне, речь идет не о выводе войск, а о «перераспределении сил в другие регионы». «Европа способна компенсировать этот процесс», — добавил он.
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