Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт

По его словам, это позволяет избежать кризиса легитимности и превращения Ле Пен в «мученицу режима».
«Интегрированный, но контролируемый правый лидер менее опасен, чем неконтролируемое движение», — считает Панкратов.
По его словам, решение суда оформлено как независимый акт, что даёт Елисейскому дворцу возможность сохранить дистанцию. Ле Пен допускают в гонку как «сильного, но повреждённого игрока» — так французская элита выбирает стратегию управляемого риска, оставляя рычаги давления на случай, если правые начнут укрепляться после 2027 года.
Ранее Life.ru писал, что французские власти определились с датами президентских выборов 2027 года. Марин Ле Пен официально объявила о своём участии, несмотря на судебный приговор. Апелляционный суд сократил запрет на участие в выборах до 15 месяцев, что позволяет ей баллотироваться.
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