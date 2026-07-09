Выборы во Франции не дадут Ле Пен стать «мученицей режима», заявил эксперт

По его словам, решение суда оформлено как независимый акт, что даёт Елисейскому дворцу возможность сохранить дистанцию. Ле Пен допускают в гонку как «сильного, но повреждённого игрока» — так французская элита выбирает стратегию управляемого риска, оставляя рычаги давления на случай, если правые начнут укрепляться после 2027 года.