Принято решение по Маркелову в омском Минздраве

В четверг, 9 июля 2026 года, на портале правовой информации опубликован документ о переназначении министра здравоохранения Омской области. В этой должности еще год будет трудиться Дмитрий Маркелов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Омской области Виталием Хоценко.