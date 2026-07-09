Принято решение по Маркелову в омском Минздраве

В четверг, 9 июля 2026 года, на портале правовой информации опубликован документ о переназначении министра здравоохранения Омской области. В этой должности еще год будет трудиться Дмитрий Маркелов. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Омской области Виталием Хоценко.
«Назначить Маркелова Дмитрия Анатольевича министром здравоохранения Омской области 8 июля 2026 года сроком на один год», — говорится в нормативном акте.
Напомним, пост главы регионального Минздрава Дмитрий Маркелов занял в июне 2024 года. Ради него он досрочно сдал мандат депутата Омского городского Совета.
Всего в этот день, по информации «СуперОмска», около 200 мотоциклов завершили мотопробег на стадионе ДОСААФ. Отметим, что пробег был организован омским мотоклубом «Ночные волки».