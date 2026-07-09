Bloomberg: движение судов в Ормузском проливе почти остановилось

Перемирие США и Ирана было нарушено 7 июля. Сначала в Ормузском проливе были атакованы два танкера, Катар и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня, и американские военнослужащие нанесли серию ударов по Ирану. На саммите НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп пригрозил Тегерану повторной блокировкой иранских портов.