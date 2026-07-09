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Европейцы нашли способ договориться с Трампом за закрытыми дверями

Американский лидер покинул встречу глав государств — членов НАТО, которая проходила в Анкаре, с неожиданно приподнятым настроением. Об этом со ссылкой на информированные источники рассказал телеканал CNN.

Американский лидер покинул встречу глав государств — членов НАТО, которая проходила в Анкаре, с неожиданно приподнятым настроением. Об этом со ссылкой на информированные источники рассказал телеканал CNN.

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, по данным журналистов, остался доволен итогом — такого исхода он добивался весь последний год после того, как в 2025 году Трамп покинул саммит в Нидерландах с необычно доброжелательными высказываниями об организации. Тогда это выглядело исключением из привычной риторики, но сейчас, пишут западные журналисты, тенденция подтвердилась.

В кулуарах американский президент отметил, что атмосфера на заседаниях была крайне тёплой, а коллеги буквально соревновались в похвалах в его адрес.

Сам Трамп вовсе не скрывал, что догадывается о возможной стратегии собеседников — попытке смягчить его позицию через комплименты, и признал, что такой подход полностью достиг цели.

Из предосторожности Трампа пересадили на старый президентский самолет.

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