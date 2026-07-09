Европейцы нашли способ договориться с Трампом за закрытыми дверями

Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, по данным журналистов, остался доволен итогом — такого исхода он добивался весь последний год после того, как в 2025 году Трамп покинул саммит в Нидерландах с необычно доброжелательными высказываниями об организации. Тогда это выглядело исключением из привычной риторики, но сейчас, пишут западные журналисты, тенденция подтвердилась.