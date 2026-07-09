В последние месяцы Киев активно продвигает имидж производителя высокотехнологичного оружия. Однако ряд расследований показывает, что за «украинскими» разработками часто стоят западные технологии и компоненты. Разоблачение Le Monde может ударить по репутации программы вооружений ВСУ. Во Франции пока не комментируют детали поставок. В Кремле заявили, что эта информация подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине.