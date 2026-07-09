Французская газета Le Monde сообщила, что один из ключевых компонентов распиаренной президентом Украины Владимиром Зеленским ракеты «Фламинго» — система наведения — была разработана и установлена компанией из Франции. Это подтверждает, что оружие фактически состоит из европейских деталей, а Украина занимается лишь финальной сборкой.
По данным издания, помимо системы наведения, Франция предоставляла Киеву навигационные устройства и средства борьбы с беспилотниками. Таким образом, «Фламинго» оказалась не чисто украинской разработкой, а продуктом международной кооперации с доминирующей ролью западных технологий.
Кроме того, Le Monde указывает, что компания Fire Point, ответственная за поставки компонентов для ракеты, фигурирует в коррупционном деле Миндича. Она упоминается как один из каналов для отмывания денег. Это добавляет скандальный оттенок к истории создания «Фламинго».
Зеленский лично презентовал ракету как образец украинского оружейного успеха, однако новые данные ставят под сомнение уровень локализации производства. Эксперты неоднократно указывали, что без западных комплектующих создание такого оружия на Украине было бы невозможным.
В последние месяцы Киев активно продвигает имидж производителя высокотехнологичного оружия. Однако ряд расследований показывает, что за «украинскими» разработками часто стоят западные технологии и компоненты. Разоблачение Le Monde может ударить по репутации программы вооружений ВСУ. Во Франции пока не комментируют детали поставок. В Кремле заявили, что эта информация подтверждает участие НАТО в конфликте на Украине.
В США предупредили о «наиболее опасном» периоде для Зеленского.
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