Минздрав Ирана: при ударах США погибли 14 человек и 78 пострадали

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Иран в ответ атаковал американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных. По данным властей региона, при ударе США по городу Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека.