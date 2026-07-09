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Минздрав Ирана: при ударах США погибли 14 человек и 78 пострадали

При ударах вооруженных сил (ВС) США по Ирану 8 и 9 июля погибли 14 человек и 78 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Хосейн Керманпур в X.

При ударах вооруженных сил (ВС) США по Ирану 8 и 9 июля погибли 14 человек и 78 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель Минздрава страны Хосейн Керманпур в X.

«Из числа пострадавших 47 остаются в больницах, остальные выписаны после получения медицинской помощи», — рассказал господин Керманпур. Он уточнил, что американские силы нанесли удары в пяти провинциях страны.

8 июля американский президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США атаковали южные иранские регионы. Иран в ответ атаковал американские базы. По словам господина Трампа, на каждый удар Ирана США наносят 20 ответных. По данным властей региона, при ударе США по городу Ахваз в иранской провинции Хузестан погибли три человека.

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