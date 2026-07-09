Во Франции призвали прекратить финансирование Украины

Филиппо жестко отреагировал на эти планы. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что у нас “нет денег”!… Хватит», — написал политик.