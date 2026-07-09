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Во Франции призвали прекратить финансирование Украины

Французский политик Флориан Филиппо призвал прекратить финансовую помощь Украине. Свое обращение лидер правой партии «Патриоты» опубликовал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Поводом для заявления стали высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что Киев может рассчитывать на поддержку Европы, и анонсировал выделение 70 миллиардов евро.

Филиппо жестко отреагировал на эти планы. «Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что у нас “нет денег”!… Хватит», — написал политик.

Ранее основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт также раскритиковала действия Мерца. Она заявила, что канцлер продолжает отправлять Украине «миллиардные подарки» в качестве «благодарности» за подрыв «Северных потоков».

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