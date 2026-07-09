Власть и застройщики Приморья поспорили, кто оплатит школы и дороги в проектах КРТ

Вопрос о том, кто должен оплачивать строительство школ, дорог и другой инфраструктуры в рамках проектов КРТ, стал одной из главных тем практической сессии «КРТ — инструкция по применению» (16+), прошедшей в рамках урбанистического форума «Урбан Восток» (16+) во Владивостоке. Представители власти и девелоперы обсудили, какую нагрузку может брать на себя бизнес и где должна проходить граница ответственности государства, сообщает ИА PrimaMedia.
Поводом для обсуждения стал вопрос заместителя председателя правительства Приморского края Ольги Иванниковой о том, как сделать проекты КРТ более эффективными. Она напомнила, что от принятия решения о комплексном развитии территории до выхода на стройку обычно проходит полтора-два года, а также отметила, что ранее ряд регионов предлагал ускорить реализацию проектов за счет изменения законодательства.
Однако дискуссия перешла к более широкому вопросу — распределению затрат на создание инфраструктуры.
По словам Иванниковой, власти заинтересованы в привлечении внебюджетных средств, однако понимают, что полностью переложить финансовую нагрузку на инвесторов невозможно.
«Мы бы хотели, чтобы весь проект реализовывался исключительно за счёт внебюджетных средств. Так же, как и вы хотите максимально заработать с этого проекта. Мы вроде с вами делаем одно дело, но задачи у нас немножечко разные. Вам — заработать, а нам — решить социальные задачи. Но при этом мы понимаем, что не всю нагрузку мы можем возложить на застройщика», — сказала она.
В качестве примера представитель краевого правительства привела один из договоров КРТ, заключенный в Приморье. Документ предусматривает строительство инвестором школы и детского сада, однако после ввода объектов муниципалитет планирует их выкупить. По словам Иванниковой, параметры подобных проектов власти обсуждают с застройщиками, проектировщиками и банками еще до проведения торгов, чтобы большой избыточной нагрузки на инвестора.
При этом представители строительной отрасли отметили, что вопросы компенсации затрат пока остаются открытыми. Они акцентировали внимание, что важное значение имеет не только сам факт выкупа социальных объектов, но и условия, на которых это будет происходить.
«Город будет выкупать — по какой цене, с процентами или нет — вот большой вопрос», — отметил один из участников дискуссии.
Продолжая тему инфраструктурной нагрузки, руководитель направления КРТ GloraX Станислав Шульженко отметил, что КРТ фактически становится основным инструментом развития территорий, а судебная практика последних лет показывает, что строительство жилья уже не рассматривается отдельно от создания необходимой инфраструктуры.
«Что говорит Верховный Суд и что говорят суды вообще? Суды говорят о том, что любое жилищное строительство — это не просто постройка жилья, а это всегда обязанность по строительству необходимой инфраструктуры. Если ты эту инфраструктуру не построил, то ты обязан перечислить некие денежные средства в бюджет», — сказал Шульженко.
Эта особенность КРТ, по словам участников сессии, влияет и на условия конкуренции между комплексной и точечной застройкой. Проекты КРТ предполагают создание дорог, инженерных сетей и социальных объектов, что увеличивает сроки и стоимость реализации., тогда как точечные проекты зачастую такой нагрузки не несут.
Подводя итог обсуждению, Ольга Иванникова подчеркнула, что при сравнении КРТ и точечной застройки необходимо учитывать разницу в обязательствах застройщиков.
«Правила игры должны быть для всех одинаковые. Если строят по механизму КРТ и создают всю необходимую инфраструктуру, то, конечно, должны так делать все, потому что КРТ и точечную застройку даже сравнивать нельзя — и с точки зрения сроков строительства, и с точки зрения затрат», — заключила она.
Напомним, дискуссия вокруг применения механизма КРТ в историческом квартале Миллионка развернулась после публикации администрацией Владивостока эскизов возможной реконструкции территории. Представленные варианты вызвали широкий общественный резонанс: жители, экскурсоводы и представители культурного сообщества выразили опасения, что новая застройка может изменить исторический облик одного из самых узнаваемых кварталов города. В администрации Владивостока при этом отмечали, что опубликованные материалы являются предварительными, а окончательный проект будет разрабатываться только после прохождения всех необходимых процедур, включая согласования и выбор инвестора.