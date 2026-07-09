Власть и застройщики Приморья поспорили, кто оплатит школы и дороги в проектах КРТ

«Мы бы хотели, чтобы весь проект реализовывался исключительно за счёт внебюджетных средств. Так же, как и вы хотите максимально заработать с этого проекта. Мы вроде с вами делаем одно дело, но задачи у нас немножечко разные. Вам — заработать, а нам — решить социальные задачи. Но при этом мы понимаем, что не всю нагрузку мы можем возложить на застройщика», — сказала она.