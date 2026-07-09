Красноярск с рабочим визитом посетил Дмитрий Медведев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Красноярск. Вместе с делегацией из Москвы, командующим Космическими войсками Александром Головко и губернатором края Михаилом Котюковым он посетил Военный учебный центр при Сибирском федеральном университете.
Высокий гость принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам, получившим офицерские звания. Обращаясь к молодым офицерам, Медведев отметил важность их выбора.
«Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание — служить нашей стране, служить Отечеству, защищать безопасность и суверенитет нашей Родины», — подчеркнул зампред Совбеза.
Сам Медведев тоже прокомментировал свой визит в Красноярск. «Вручил дипломы с отличием выпускникам Военного учебного центра Сибирского федерального университета в Красноярске», — написал он в своем канале.