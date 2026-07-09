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Лукашенко проводит переговоры с Мирзиеевым

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Telegram / МИД Узбекистана

Лидер Узбекистана в среду прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом.

«Сегодня — основной день официального визита Шавката Мирзиеева в Беларусь», — говорится в сообщении.

Во Дворце Независимости лидеры двух стран рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия и новые возможности для развития белорусско-узбекского партнерства.

Отмечается, что основное внимание будет уделено развитию производственной кооперации и реализации совместных проектов.

По завершении переговоров Лукашенко и Мирзиеева планируется подписание ряда международных документов, среди которых ключевым станет Декларация об установлении стратегического партнерства.

Узбекистан является надежным партнером Беларуси в Центральной Азии, история сотрудничества исчисляется десятилетиями. Эффективность белорусско-узбекского взаимодействия подтверждается цифрами: в 2025 году объем взаимной торговли достиг почти 855 миллионов долларов.

«Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу», — говорил Лукашенко на встрече с послом Узбекистана в Беларуси в марте этого года.

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