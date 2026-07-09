Лукашенко проводит переговоры с Мирзиеевым

«Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу», — говорил Лукашенко на встрече с послом Узбекистана в Беларуси в марте этого года.