Трембицкий: РФ перенимает опыт Беларуси в промбезопасности

Руководитель ведомства отметил, что сотрудничество касается, в том числе, сферы газопотребления и газораспределения.
«Что-то мы берем из опыта белорусских коллег, в законодательстве Российской Федерации, что-то коллеги из Беларуси берут у нас», — отметил Трембицкий.
Он напомнил, что Ростехнадзор отвечает, в частности, за госнадзор при сооружении опасных производственных объектов. В их число входят и предприятия газовой промышленности. Российская сторона делится с коллегами наработками в этой сфере. Не является исключением и проект создания завода по сжижению газа в индустриальном парке «Великий камень».
«Будет большой вклад этого предприятия в развитие экономики Беларуси и продолжение нашего двухстороннего сотрудничества с самой дружественной страной», — уверен Трембицкий.
Также он подтвердил, что идет обмен опытом в атомной безопасности как с Беларусью, так и Узбекистаном, где решено строить АЭС.
«На сегодняшний день по российскому дизайну строится достаточно большое количество атомных станций в других странах. Мы тоже там работаем с органами регулирования достаточно плотно», — отметил глава ведомства.
По его словам, на сегодняшний день подписано около 15 соглашений между РФ и другим государствами в этом направлении.
Трембицкий в этот четверг принимает участие в заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ), которое проходит в Минске с 9 по 10 июля. В его работе в целом участвуют представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Мероприятие проводится накануне 70-летнего юбилея Департамента по надзору за безопасностью ведения работ в промышленности МЧС Беларуси. При этом председательство в МСПБ на этом заседании перешло к белорусской стороне.
В свою очередь, общаясь с прессой, начальник Госпромнадзора Беларуси Александр Клобук отметил, что на заседании обсуждают цифровизацию процессов надзора, закрепление и подготовку кадров.
«Мы продвигаемся вместе с цифровыми технологиями, вместе с промышленностью, потому что это неотъемлемая составляющая нашего безопасного проживания», — отметил представитель Беларуси.