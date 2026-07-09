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Трембицкий: РФ перенимает опыт Беларуси в промбезопасности

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Двухсторонние отношения России и Беларуси в сфере промбезопасности многогранны, заявил журналистам глава Ростехнадзора Александр Трембицкий на полях XXIV заседания Межгосударственного совета по промышленной безопасности — участников СНГ в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Telegram / БелАЭС

Руководитель ведомства отметил, что сотрудничество касается, в том числе, сферы газопотребления и газораспределения.

«Что-то мы берем из опыта белорусских коллег, в законодательстве Российской Федерации, что-то коллеги из Беларуси берут у нас», — отметил Трембицкий.

Он напомнил, что Ростехнадзор отвечает, в частности, за госнадзор при сооружении опасных производственных объектов. В их число входят и предприятия газовой промышленности. Российская сторона делится с коллегами наработками в этой сфере. Не является исключением и проект создания завода по сжижению газа в индустриальном парке «Великий камень».

«Будет большой вклад этого предприятия в развитие экономики Беларуси и продолжение нашего двухстороннего сотрудничества с самой дружественной страной», — уверен Трембицкий.

Также он подтвердил, что идет обмен опытом в атомной безопасности как с Беларусью, так и Узбекистаном, где решено строить АЭС.

«На сегодняшний день по российскому дизайну строится достаточно большое количество атомных станций в других странах. Мы тоже там работаем с органами регулирования достаточно плотно», — отметил глава ведомства.

По его словам, на сегодняшний день подписано около 15 соглашений между РФ и другим государствами в этом направлении.

Трембицкий в этот четверг принимает участие в заседании Межгосударственного совета по промышленной безопасности (МСПБ), которое проходит в Минске с 9 по 10 июля. В его работе в целом участвуют представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Мероприятие проводится накануне 70-летнего юбилея Департамента по надзору за безопасностью ведения работ в промышленности МЧС Беларуси. При этом председательство в МСПБ на этом заседании перешло к белорусской стороне.

В свою очередь, общаясь с прессой, начальник Госпромнадзора Беларуси Александр Клобук отметил, что на заседании обсуждают цифровизацию процессов надзора, закрепление и подготовку кадров.

«Мы продвигаемся вместе с цифровыми технологиями, вместе с промышленностью, потому что это неотъемлемая составляющая нашего безопасного проживания», — отметил представитель Беларуси.

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