Американские военные вернутся в Польшу

Томчик указал, что ведется подготовка документов и внесение необходимых правовых изменений для создания постоянной инфраструктуры для американских войск. По его словам, подготовка базы займет несколько лет, однако Польша уже давно инвестирует в соответствующую инфраструктуру. «В последние годы мы выделили несколько миллиардов злотых на укрепление аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ. Эта работа в значительной степени завершена», — сказал он.