Американские военные вернутся в Польшу

«В течение восьми недель американские солдаты вернутся в Польшу, и мы снова достигнем численности примерно в 10 тысяч военнослужащих», — сказал он, уточнив, что речь идет о других солдатах, не участвующих в текущей ротации.
Как сообщил Томчик в программе «Граффити» на телеканале Polsat, на встрече министра обороны Владислава Косиняка-Камыша с главой Пентагона Питом Хегсетом обсуждались дальнейшие шаги по присутствию американских войск в Польше. «Мы уже знаем, как будет выглядеть присутствие американских войск в Европе. Мы знаем, что это никак не повлияет на Польшу», — отметил он.
По словам замминистра, возвращение военных США имеет большое значение для республики, поскольку она переходит к этапу постоянного размещения американских войск. Он также сообщил, что два наиболее вероятных места для будущей постоянной базы — районы Познани и Вроцлава.
Томчик указал, что ведется подготовка документов и внесение необходимых правовых изменений для создания постоянной инфраструктуры для американских войск. По его словам, подготовка базы займет несколько лет, однако Польша уже давно инвестирует в соответствующую инфраструктуру. «В последние годы мы выделили несколько миллиардов злотых на укрепление аэропортов, дорожной инфраструктуры, топливных складов и военных хранилищ. Эта работа в значительной степени завершена», — сказал он.
В настоящее время военнослужащие США выполняют задачи в Польше в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces — FLF) и операции Atlantic Resolve. Общая численность американских солдат и гражданских служащих в стране не является постоянной и составляет около 10 тысяч человек. Весной текущего года ротационная переброска части Первой кавалерийской дивизии США из Техаса была приостановлена.