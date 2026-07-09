Bild: НАТО создаст систему наблюдения за восточными границами альянса

Параллельно с цифровизацией НАТО намерено создать полосу, где в случае конфликта первыми противнику будут противостоять не солдаты, а безэкипажные платформы, наземные роботы и дроны. Как пояснил изданию представитель Армии США майор Мэтт Блубо, это решение направлено на экономию боевой мощи и сохранение жизней военнослужащих. В дальнейшем развернутую группировку планируют нарастить за счет авиации, бронетехники и переброски дополнительных подразделений.