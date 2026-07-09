Bild: НАТО создаст систему наблюдения за восточными границами альянса

Североатлантический альянс планирует развернуть вдоль своего восточного фланга от Финляндии до Румынии единую систему наблюдения за перемещением подразделений российской армии. Реализация проекта «Eastern Flank Deterrence Initiative» (EFDI) станет ключевым элементом обновленной оборонной концепции НАТО, пишет издание Bild.
Внедряемая технология «Kill Web» («Сеть поражения») позволит отслеживать обстановку в режиме реального времени, получая данные со спутников, беспилотников, наземных датчиков и роботизированных комплексов. Для оперативной обработки этих массивов данных альянс намерен широко применять искусственный интеллект, который будет автоматически сопоставлять сведения различных средств разведки при обнаружении военной техники. Это позволит штабам НАТО мгновенно оценивать ситуацию и выбирать оптимальные способы реагирования.
Параллельно с цифровизацией НАТО намерено создать полосу, где в случае конфликта первыми противнику будут противостоять не солдаты, а безэкипажные платформы, наземные роботы и дроны. Как пояснил изданию представитель Армии США майор Мэтт Блубо, это решение направлено на экономию боевой мощи и сохранение жизней военнослужащих. В дальнейшем развернутую группировку планируют нарастить за счет авиации, бронетехники и переброски дополнительных подразделений.