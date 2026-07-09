Трамп оценил вероятность своей гибели на посту президента

«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2%. Знаете, какая вероятность [гибели] у гонщиков? 0,1%. У участников родео 0,1%», — сказал Трамп, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сведения об угрозах, связанных с Ираном.
«Я номер один в составленном Ираном списке лиц, подлежащих ликвидации», — добавил американский лидер.
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