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Трамп оценил вероятность своей гибели на посту президента

Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО оценил вероятность своей гибели на посту президента в 5,2%.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вероятность его гибели в период нахождения на посту главы государства составляет 5,2%. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2%. Знаете, какая вероятность [гибели] у гонщиков? 0,1%. У участников родео 0,1%», — сказал Трамп, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сведения об угрозах, связанных с Ираном.

«Я номер один в составленном Ираном списке лиц, подлежащих ликвидации», — добавил американский лидер.

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