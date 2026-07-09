8 июля в Железногорске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню любви, семьи и верности!

«Поздравляем вас с Днём любви, семьи и верности! Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. Пусть ваше здоровье будет крепким, а жизнь — благополучной и долгой», — написали в соцсетях Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.