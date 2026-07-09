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8 июля в Железногорске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню любви, семьи и верности!

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади у ЗАГСа чествовали супружеские пары, которые отметили юбилеи своей совместной жизни. К поздравлениям присоединились и. о. руководителя территориального отдела ЗАГС Ирина Гаврилова и депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Юрий Разумник.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На площади у ЗАГСа чествовали супружеские пары, которые отметили юбилеи своей совместной жизни. К поздравлениям присоединились и. о. руководителя территориального отдела ЗАГС Ирина Гаврилова и депутат Совета депутатов ЗАТО Железногорск Юрий Разумник.

Владислав и Галина Черкасовы отпраздновали «изумрудную» свадьбу — 55 лет совместной жизни. Геннадий и Наталья Дороховы, Василий с Любовь Кондратьевы отметили «золотую» свадьбу — 50 лет совместной жизни. Александр и Елена Гордеевы праздновали «рубиновую» свадьбу, прожив вместе 40 лет.

«Поздравляем вас с Днём любви, семьи и верности! Желаем, чтобы в вашем доме всегда царили любовь, взаимопонимание и гармония. Пусть ваше здоровье будет крепким, а жизнь — благополучной и долгой», — написали в соцсетях Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.