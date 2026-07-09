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Пашинян отказался раскрывать подробности встречи с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раскрыл детали переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Встреча состоялась в Екатеринбурге 6 июля.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Пашинян охарактеризовал беседу как открытую, откровенную и дружескую. По его словам, стороны пришли к ряду договоренностей. Правда, пока политик не готов обнародовать их суть.

«Я пока не буду разглашать их детали, жду, когда они станут реальностью и вы все это увидите», — заявил Пашинян.

Ранее в Екатеринбурге Мишустин отметил, что Москва ожидает от нового кабинета министров Армении, который сформировали после выборов, продолжения курса на дружбу и добрососедство.

В ответ Пашинян подчеркнул, что Ереван настроен на углубление связей с Россией и намерен активно участвовать в работе Евразийского экономического союза. Он уточнил, что позиция Армении не изменилась ни до, ни после выборов: страна заинтересована в том, чтобы все механизмы, заложенные в договоре о ЕАЭС, работали в штатном режиме.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин встретились на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Россия стала первым государством, которое Пашинян посетил с рабочим визитом после выборов в Армении.

Переговоры на высшем уровне прошли в непростой обстановке. Напряжение возникло из-за курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Еще в прошлом году республика приняла закон, запускающий соответствующий подготовительный процесс.

Москва неоднократно давала понять: находиться одновременно в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) невозможно, поэтому Еревану придется сделать выбор. В российской столице заявили, что готовы принять любое решение, которое отвечает интересам народа Армении, и призвали определиться.

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