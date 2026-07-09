Пашинян отказался раскрывать подробности встречи с Мишустиным

Пашинян охарактеризовал беседу как открытую, откровенную и дружескую. По его словам, стороны пришли к ряду договоренностей. Правда, пока политик не готов обнародовать их суть.
«Я пока не буду разглашать их детали, жду, когда они станут реальностью и вы все это увидите», — заявил Пашинян.
Ранее в Екатеринбурге Мишустин отметил, что Москва ожидает от нового кабинета министров Армении, который сформировали после выборов, продолжения курса на дружбу и добрососедство.
В ответ Пашинян подчеркнул, что Ереван настроен на углубление связей с Россией и намерен активно участвовать в работе Евразийского экономического союза. Он уточнил, что позиция Армении не изменилась ни до, ни после выборов: страна заинтересована в том, чтобы все механизмы, заложенные в договоре о ЕАЭС, работали в штатном режиме.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин встретились на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Россия стала первым государством, которое Пашинян посетил с рабочим визитом после выборов в Армении.
Переговоры на высшем уровне прошли в непростой обстановке. Напряжение возникло из-за курса Еревана на сближение с Евросоюзом. Еще в прошлом году республика приняла закон, запускающий соответствующий подготовительный процесс.