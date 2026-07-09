Пашинян отказался раскрывать подробности встречи с Мишустиным

В ответ Пашинян подчеркнул, что Ереван настроен на углубление связей с Россией и намерен активно участвовать в работе Евразийского экономического союза. Он уточнил, что позиция Армении не изменилась ни до, ни после выборов: страна заинтересована в том, чтобы все механизмы, заложенные в договоре о ЕАЭС, работали в штатном режиме.