В Красноярском крае планируют расширить меры поддержки медицинских работников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края поддержали два законопроекта о системе компенсаций расходов по оплате найма жилых помещений для медицинских работников.
Первый документ, принятый в первом чтении, позволит использовать компенсацию не только для оплаты аренды жилья, но и для погашения ежемесячных платежей по ипотеке. Такая возможность появится у врачей, которые приобрели единственное жилье в том муниципалитете, где работают.
Законопроект внесла группа депутатов фракции «Единая Россия». Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Как отметил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев, необходимость изменений показала работа депутатов в территориях края.
«Долгое время шла работа над проектом закона по компенсации аренды жилья медицинским работникам. Мы получили положительное заключение губернатора Красноярского края. Законопроект, который мы сегодня рассмотрели только в первом чтении, в будущем позволит врачам средства, которые предусмотрены на компенсацию аренды жилого помещения, направлять на оплату ипотечного кредита», — сказал Илья Зайцев.
По его словам, между первым и вторым чтениями документ будет доработан. Планируется, что средства можно будет направлять только на погашение основной суммы ипотечного кредита, а не процентов.
«Планируется, что ко второму чтению мы введем условие, чтобы средства можно было направлять только на погашение основного тела долга, для того чтобы средства краевого бюджета не шли на обогащение кредитных организаций», — подчеркнул депутат.
Также на сессии депутаты приняли во втором чтении закон, который изменит порядок выплаты компенсации за наем жилья. С 1 октября 2026 года медицинские работники будут получать ее не раз в квартал, а ежемесячно.
По данным краевого парламента, за два года компенсацией воспользовались около 1,6 тысячи медицинских работников. На эти цели из краевого бюджета направили более 170 миллионов рублей.
«Для нас очень важно закреплять врачей в тех муниципальных образованиях, в которых они работают. Мы понимаем, что основной вызов для отрасли — кадровая ситуация. Поэтому и первый, и второй законопроекты, совершенствующие поддержку для медработников, были проработаны и поддержаны», — заключил Илья Зайцев.