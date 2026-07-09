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Президент Чехии заявил о двух месяцах для переговоров Украины и России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть два месяца для возобновления мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета Telegraph.

Источник: AP 2024

«У Украины есть два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры», — отмечается в публикации, которая ссылается на интервью, данное чешским лидером изданию.

Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, Россия готова к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году.

В 2025 году Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. По их итогам состоялся обмен пленными. Кроме того, российская сторона передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.