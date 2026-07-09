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Строительство центра «СКИФ» завершено

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») полностью завершено. Все здания и сооружения готовы и соответствуют проектной документации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») полностью завершено. Все здания и сооружения готовы и соответствуют проектной документации.

Ход реализации проекта обсудили на координационном совещании, которое провел заместитель полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.

На объекте установлено все предусмотренное проектом оборудование — более 60 тысяч единиц техники.

Также завершилась итоговая проверка Ростехнадзора. По ее результатам выдан акт о завершении строительства, сообщается на сайте краевого правительства.

Теперь на основании этого документа центр сможет получить заключение о соответствии проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.