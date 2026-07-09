Строительство центра «СКИФ» завершено

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») полностью завершено. Все здания и сооружения готовы и соответствуют проектной документации.
Ход реализации проекта обсудили на координационном совещании, которое провел заместитель полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.
На объекте установлено все предусмотренное проектом оборудование — более 60 тысяч единиц техники.
Также завершилась итоговая проверка Ростехнадзора. По ее результатам выдан акт о завершении строительства, сообщается на сайте краевого правительства.
Теперь на основании этого документа центр сможет получить заключение о соответствии проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию.