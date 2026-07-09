Лидеры Белоруссии и Узбекистана обсудят стратегическое партнерство

По итогам встречи стороны планируют подписать солидный пакет документов. Речь идет примерно о двух десятках соглашений. Ключевым из них станет Декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Именно этот документ определит вектор дальнейшего сотрудничества двух стран.