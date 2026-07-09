Лидеры Белоруссии и Узбекистана обсудят стратегическое партнерство

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, который
В ведомстве уточнили, что в повестку встречи включены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Лидеры Узбекистана и Белоруссии также обсудят развитие производственной кооперации и реализацию совместных проектов.
По итогам встречи стороны планируют подписать солидный пакет документов. Речь идет примерно о двух десятках соглашений. Ключевым из них станет Декларация об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном. Именно этот документ определит вектор дальнейшего сотрудничества двух стран.