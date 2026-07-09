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Лукашенко сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать

Лукашенко озвучил, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать. Подробности приводит БелТА.

Как отметил глава государства, Беларусь по основным направлениям придерживается той же политики, что и Узбекистан.

— Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому, — подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента, Беларусь смотрит на свой народ, а Узбекистан — на свой. Вместе с тем, добавил он, две страны ведут активную работу, чтобы связать интересы.

Глава республики уточнил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди стран СНГ занимает третье место:

— Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого Президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось.

Лукашенко обратил внимание на рывок в отношениях между двумя странами, который удалось совершить.

Ранее Александр Лукашенко посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.

Тем временем Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец.

Также глава государства назначил нового замминистра обороны Беларуси.

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