Лукашенко сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать. Подробности приводит БелТА.
Как отметил глава государства, Беларусь по основным направлениям придерживается той же политики, что и Узбекистан.
— Мы за многополярность. Мы не хотим мешать никому, — подчеркнул Александр Лукашенко.
По словам президента, Беларусь смотрит на свой народ, а Узбекистан — на свой. Вместе с тем, добавил он, две страны ведут активную работу, чтобы связать интересы.
Глава республики уточнил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди стран СНГ занимает третье место:
— Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого Президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось.
Лукашенко обратил внимание на рывок в отношениях между двумя странами, который удалось совершить.
Ранее Александр Лукашенко посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.
Тем временем Лукашенко назначил своим помощником Надежду Котковец.
Также глава государства назначил нового замминистра обороны Беларуси.