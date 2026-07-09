Обновлены функции Министерства науки и высшего образования

осуществление образовательного мониторинга и цифрового обеспечения системы управления образованием, утверждение правил организации и функционирования цифровых объектов в области высшего или послевузовского образования;разработка и утверждение минимальных требований к цифровым объектам в области высшего и послевузовского образования;осуществление цифрового обеспечения органов управления системой образования в части утверждения и размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;координация научных, научно-технических проектов и программ фундаментальных и прикладных научных исследований, финансируемых из государственного бюджета и государственного заказа местного исполнительного органа столицы, областей и городов республиканского значения, за исключением научных, научно-технических проектов и программ, формируемых в рамках государственного оборонного заказа;определение порядка получения научно-технической информации субъектами научной или научно-технической деятельности через единую цифровую систему «Казахстанская наука» или «единое окно» национальной инновационной системы;осуществление координации работы отраслевых уполномоченных органов, местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения, осуществляемой в рамках научных, научно-технических проектов и программ;осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о языках в центральных и местных исполнительных органах столицы, областей и городов республиканского значения;обеспечение цифровизации деятельности, разработки и введения в действие ІТ-проектов, направленных на обучение государственному языку и расширение сферы его применения;обеспечение автоматизации и оптимизации процесса оказания государственных услуг в соответствии с законодательством РК по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;принятие мер по переводу оказания государственной услуги в электронный формат в соответствии с законодательством Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;ведение государственного цифрового реестра разрешений, за исключением информации, содержащей государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;разработка и согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации проектов нормативных правовых актов об определении лицензиаров, государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи лицензии;разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации, утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им;формирование потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей и городов республиканского значения;внесение предложений по определению в курируемых направлениях отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ для рассмотрения в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности;разработка и утверждение правил софинансирования венчурных фондов, осуществляемого на конкурсной основе субъектами инновационной системы, участвующими в государственной поддержке инновационной деятельности, включая целевые показатели софинансирования венчурных фондов.