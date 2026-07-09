Танкеры в Таганрогском заливе попали под удары дронов и получили повреждения

Кроме того, за ночь, по данным главы региона, над Ростовской областью было уничтожено более двух десятков дронов. Обломки одного из них вызвали возгорание камыша в карьере Азовского района. Также беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также Азовским, Неклиновским и Чертковским районами.