СМИ: Чехия не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 млрд евро

В тексте коммюнике по итогам саммита НАТО в Анкаре говорится, что члены блока обязались предоставить Украине в 2026 году военную помощь в размере 70 млрд евро. Такую же сумму они готовы выделить Киеву в 2027 году, сообщает агентство Reuters.
Мы ценим, что каждая страна самостоятельно примет решение по этому вопросу. Мы не будем участвовать в этом финансировании… Так что логично, что платить, как и раньше, будут крупные страны.
Он подчеркнул, что средства из чешского бюджета должны пойти на нужды Чехии, а не Украины, в том числе на выполнение обязательств Праги по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Бабиш скептически относится к возможности Чехии добиться оборонных расходов в размере 2% ВВП в этом году, но не исключает, что это произойдет в следующем году, пишет чешский портал Novinky.
При этом политик сообщил журналистам, что чехи внесут «небольшой разовый вклад» в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины»).
Reuters напоминает, что правительство Бабиша, которое пришло к власти в декабре 2025 года, пообещало прекратить военную поддержку Украины, в том числе не участвовать в инициативе Чехии по снабжению Киева боеприпасами. Оно также отказалось от гарантий по кредиту ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.