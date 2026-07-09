СМИ: Чехия не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 млрд евро

Он подчеркнул, что средства из чешского бюджета должны пойти на нужды Чехии, а не Украины, в том числе на выполнение обязательств Праги по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Бабиш скептически относится к возможности Чехии добиться оборонных расходов в размере 2% ВВП в этом году, но не исключает, что это произойдет в следующем году, пишет чешский портал Novinky.