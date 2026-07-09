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СМИ: Чехия не будет участвовать в пакете помощи Украине на 70 млрд евро

Чехия не будет участвовать в военной помощи Украине в размере 70 млрд евро, которая была подтверждена в среду членами НАТО на саммите в Анкаре.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В тексте коммюнике по итогам саммита НАТО в Анкаре говорится, что члены блока обязались предоставить Украине в 2026 году военную помощь в размере 70 млрд евро. Такую же сумму они готовы выделить Киеву в 2027 году, сообщает агентство Reuters.

Мы ценим, что каждая страна самостоятельно примет решение по этому вопросу. Мы не будем участвовать в этом финансировании… Так что логично, что платить, как и раньше, будут крупные страны.

Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии

Он подчеркнул, что средства из чешского бюджета должны пойти на нужды Чехии, а не Украины, в том числе на выполнение обязательств Праги по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Бабиш скептически относится к возможности Чехии добиться оборонных расходов в размере 2% ВВП в этом году, но не исключает, что это произойдет в следующем году, пишет чешский портал Novinky.

При этом политик сообщил журналистам, что чехи внесут «небольшой разовый вклад» в механизм PURL («Список приоритетных потребностей Украины»).

Бабиш подчеркнул, что Евросоюз уже одобрил помощь Киеву на 377 млрд евро, и эти средства, на его взгляд, должны пойти на восстановление Украины.

Reuters напоминает, что правительство Бабиша, которое пришло к власти в декабре 2025 года, пообещало прекратить военную поддержку Украины, в том числе не участвовать в инициативе Чехии по снабжению Киева боеприпасами. Оно также отказалось от гарантий по кредиту ЕС для Киева в размере 90 млрд евро.

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