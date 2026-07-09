Лукашенко сказал, с какой страной у Беларуси общая мечта

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 9 июля сказал, с какой страной у республики общая мечта. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
По словам Александра Лукашенко, Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, среди стран СНГ указанная страна занимает третье место. Глава государства обратил внимание, что это не сравнить с гигантской Россией, но уровень очень высокий.
— И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось, — уточнил президент Беларуси.
Как уточил глава государства, Беларуси и Узбекистану удалось совершить рывок.
Ранее Александр Лукашенко сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать.
Тем временем Лукашенко назначил нового замминистра обороны Беларуси.
Кроме того, глава государства посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.