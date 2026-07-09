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Лукашенко сказал, с какой страной у Беларуси общая мечта

Лукашенко назвал общую мечту с этой страной.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым 9 июля сказал, с какой страной у республики общая мечта. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

По словам Александра Лукашенко, Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, среди стран СНГ указанная страна занимает третье место. Глава государства обратил внимание, что это не сравнить с гигантской Россией, но уровень очень высокий.

— И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений, но не все тогда получалось, — уточнил президент Беларуси.

Как уточил глава государства, Беларуси и Узбекистану удалось совершить рывок.

Ранее Александр Лукашенко сказал, вместе с какой страной Беларусь не хочет никому мешать.

Тем временем Лукашенко назначил нового замминистра обороны Беларуси.

Кроме того, глава государства посмотрел снимки из космоса и предупредил, что будет завтра-послезавтра.

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