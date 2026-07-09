Экс-силовика заподозрили в тройном убийстве

Двухэтажный особняк из дорогого кирпича с коваными решётками попал не в каталоги элитной недвижимости, а на кадры оперативной съёмки. Здесь, в богато обставленных хоромах под Таганрогом, в ночь на 9 июля произошло тройное убийство.
По одной из версий, дом и другое имущество могли стать камнем преткновения в споре при бракоразводном процессе. Экс-муж в порыве гнева, предварительно, решил совершить страшное. Тестя зарезал, в тёщу и её мать выстрелил. Подозреваемый скрылся с места преступления на легковом автомобиле, его искали по всему региону. Но к полудню того же дня стало известно, что мужчина задержан. Где поймали беглеца и что известно о тройном убийстве, выяснил rostov.aif.ru.
Квартирный вопрос.
По официальным данным, в частном домовладении, расположенном на улице 1-й Котельной, были обнаружены тела трёх человек. Как выяснилось позже, это пожилая пара в возрасте 60 и 64 лет, а также 86-летняя женщина, предположительно, бабушка. Осмотрев место происшествия, эксперты пришли к неутешительному выводу: смерть носила криминальный характер.
Следственное управление СКР по Ростовской области возбудило уголовное дело по особо тяжкой статье — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).
Оперативникам относительно быстро удалось установить личность подозреваемого. Однако задержать его по горячим следам не получилось: преступник сумел скрыться с места ЧП на автомобиле. В регионе развернулись масштабные поисковые мероприятия. Подозреваемого задержали в Пролетарском районе Ростова около полудня того же дня.
На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. Они тщательно осматривают дом, опрашивают возможных свидетелей и соседей.
Чтобы расследование шло максимально прозрачно и оперативно, прокуратура взяла ход и результаты следствия под свой контроль.
Бывший силовик?
По словам местных жителей, к трагедии мог привести «квартирный вопрос». Соседи рассказывают, что 44-летний Евгений (главный подозреваемый по делу) несколько лет назад развёлся со своей супругой. Женщина якобы не разрешала бывшему мужу видеться с ребёнком, что ещё больше накаляло ситуацию.
«Я видела, как он с ружьём выбивал дверь. Он сначала стрелял, потом зашёл в дом и поджёг его изнутри, там были ещё люди. Я сама звонила в экстренную службу 112», — сообщила соседка Валерия.
Нам удалось связаться с девушкой, однако прямо сейчас она находится на допросе в качестве свидетеля, поэтому пока много рассказать не смогла. Кроме того, по слухам, мужчина зарезал тестя, а в женщин стрелял из карабина. Эта информация сейчас уточняется.
О погибших известно, что хозяин дома — Юрий Г. — имел бизнес по доставке товаров, а также автошколу. Сотрудники фирмы, которую возглавлял тесть Евгения, отзываются о нём очень хорошо, мол, на предприятии всегда был порядок.
Кстати, по открытым данным, Евгений также владел автошколой, только другой. Мог ли бизнес усугубить конфликт, разберутся следователи. Но точно известно, что Евгений и его жена не могли поделить имущество. Об этом имеется соответствующая информация в картотеке Ростовского областного суда. Также в открытых источниках сказано, что ранее мужчина работал в силовых структурах, однако он уволился.
Расследование уголовного дела продолжается. Редакция приносит соболезнования родным и близким погибших.