В Красноярске для ветеранов СВО провели семинар о семейных ценностях и мерах поддержки

«Семья — опора для любого человека, а для защитников Отечества она особенно важна. Наша задача — помочь укрепить семейные связи, обеспечить поддержку в трудоустройстве и предоставить необходимую адресную помощь. Так мы способствуем тому, чтобы участники СВО и их близкие смогли уверенно наладить мирную жизнь», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.