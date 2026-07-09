В Красноярске для ветеранов СВО провели семинар о семейных ценностях и мерах поддержки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня семьи, любви и верности служба занятости организовала семинар для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Встреча прошла в Национальном центре «Россия» на Енисее.
Участникам рассказали, как сохранять доверительные отношения в семье, поддерживать благоприятную атмосферу дома и укреплять семейные традиции. В программу также вошли занятия по семейной психологии, правовой грамотности и теме преемственности поколений. Семинар состоялся при поддержке Российского общества «Знание».
Кроме того, специалисты службы занятости познакомили ветеранов с действующими мерами поддержки, порядком оформления выплат, возможностями трудоустройства и профессионального обучения. Отдельно участникам напомнили о распространенных мошеннических схемах и способах защиты от них.
«Семья — опора для любого человека, а для защитников Отечества она особенно важна. Наша задача — помочь укрепить семейные связи, обеспечить поддержку в трудоустройстве и предоставить необходимую адресную помощь. Так мы способствуем тому, чтобы участники СВО и их близкие смогли уверенно наладить мирную жизнь», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Получить информацию о мерах поддержки участников СВО и членов их семей можно на краевом портале «Vаша Zанятость», созданном в рамках федерального проекта «Государство для людей».