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В Красноярске для ветеранов СВО провели семинар о семейных ценностях и мерах поддержки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня семьи, любви и верности служба занятости организовала семинар для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Встреча прошла в Национальном центре «Россия» на Енисее.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня семьи, любви и верности служба занятости организовала семинар для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Встреча прошла в Национальном центре «Россия» на Енисее.

Участникам рассказали, как сохранять доверительные отношения в семье, поддерживать благоприятную атмосферу дома и укреплять семейные традиции. В программу также вошли занятия по семейной психологии, правовой грамотности и теме преемственности поколений. Семинар состоялся при поддержке Российского общества «Знание».

Кроме того, специалисты службы занятости познакомили ветеранов с действующими мерами поддержки, порядком оформления выплат, возможностями трудоустройства и профессионального обучения. Отдельно участникам напомнили о распространенных мошеннических схемах и способах защиты от них.

«Семья — опора для любого человека, а для защитников Отечества она особенно важна. Наша задача — помочь укрепить семейные связи, обеспечить поддержку в трудоустройстве и предоставить необходимую адресную помощь. Так мы способствуем тому, чтобы участники СВО и их близкие смогли уверенно наладить мирную жизнь», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.

Получить информацию о мерах поддержки участников СВО и членов их семей можно на краевом портале «Vаша Zанятость», созданном в рамках федерального проекта «Государство для людей».