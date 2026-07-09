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Песков назвал ошибочным мнение Трампа об эскалации на Украине

В Москве считают, что в американской администрации ошибочно полагают, будто нагнетание обстановки вокруг Украины способно подтолкнуть стороны к мирным переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования — это ошибочное суждение», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции 8 июля. Во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома уточнил, что считает удары Украины вглубь территории России эскалацией, но допустил, что они могут способствовать прекращению конфликта. «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», — пояснил он.

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