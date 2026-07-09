Песков назвал ошибочным мнение Трампа об эскалации на Украине

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Турции 8 июля. Во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома уточнил, что считает удары Украины вглубь территории России эскалацией, но допустил, что они могут способствовать прекращению конфликта. «Это эскалация. Но это также эскалация, которая может привести к прекращению [конфликта]», — пояснил он.