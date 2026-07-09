В Кремле оценили идею Трампа о «закрытии неба» над Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное «закрытие неба» над Украиной предполагает участие военных НАТО, что противоречит задачам специальной военной операции.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон при необходимости может пойти на «закрытие неба» над Украиной для обеспечения безопасности, однако отметил, что такая мера вряд ли потребуется.
«В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины — это как раз, то против чего осуществляется специальная военная операция», — сказал Песков журналистам.