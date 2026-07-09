Wydarzenia: Навроцкому не удалось решить «исторические вопросы» на встрече с Зеленским

Польский новостной портал Wydarzenia пишет, что во вторник их беседа была «краткой и вежливой» и они не затрагивали спорные исторические темы. В среду их встреча длилась больше часа, но, как признал Навроцкий, «исторические вопросы решить не удалось». При этом он заявил, что польская делегация не отправлялась на саммит в Анкару «с надеждой решить все вопросы».