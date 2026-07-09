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Wydarzenia: Навроцкому не удалось решить «исторические вопросы» на встрече с Зеленским

Президенты Кароль Навроцкий и Владимир Зеленский дважды встречались на полях саммита НАТО в Анкаре, но не смогли урегулировать исторический спор между Польшей и Украиной.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польский новостной портал Wydarzenia пишет, что во вторник их беседа была «краткой и вежливой» и они не затрагивали спорные исторические темы. В среду их встреча длилась больше часа, но, как признал Навроцкий, «исторические вопросы решить не удалось». При этом он заявил, что польская делегация не отправлялась на саммит в Анкару «с надеждой решить все вопросы».

Для меня, конечно, вопросы, касающиеся УПА* и ее символики, не подлежат обсуждению. Эмоции поляков по поводу геноцида на Волыни также не подлежат обсуждению.

Кароль Навроцкий
президент Польши

Политик подчеркнул, что отсутствие согласия по этому вопросу является «конкретной проблемой». Он отметил, что рассчитывает на понимание Киевом того, что «бандеровский флаг препятствует будущему Украины в Европейском союзе». При этом Навроцкий сказал, что сохраняющаяся напряженность в отношениях между двумя странами не исключает дальнейших переговоров.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский съязвил по поводу состоявшегося разговора.

Я благодарю президентов Польши и Украины за то, что во время саммита НАТО в Анкаре они так старались решить проблему, которую сами же и создали.

Радослав Сикорский
глава МИД Польши

Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киеву и Варшаве нужные «крепкие отношения» на фоне «одной общей угрозы — России» и что стороны «договорились продолжить диалог».

* УПА признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена

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