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Заявления Дмитрия Пескова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине — ошибочное».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине — ошибочное».

Возможное «закрытие неба» над Украиной подразумевает работу военных НАТО, а это то, против чего проводится СВО. Россия исходит из того, что США продолжают поставлять вооружения для Украины, но при этом сохраняют попытки способствовать мирному процессу.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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