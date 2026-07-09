КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине — ошибочное».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине — ошибочное».
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Суждение о том, что военное давление на Россию поможет выходу на урегулирование конфликта на Украине — ошибочное».
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+