КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Краснополье, ВКС России управляемой ракетой уничтожили ПВД операторов тяжёлых коптеров типа «Баба Яга». Не прекращаются стрелковые бои в Марьино, Новой Сечи, Писаревке, в поселках Хотень и Рыжевка.
Купянское направление: появились признаки начавшегося отхода Боровской группировки ВСУ за Оскол. Российские войска продавили один из самых устойчивых участков обороны ВСУ к востоку от Боровой и заняли Чернещину, Дружелюбовку и Новый Мир. Оставление подготовленных укреплений может говорить не только о локальном проседании фронта, но и о начале вывода Боровской группировки с левого берега Оскола. На севере после вчерашнего освобождения Петро-Ивановки 10 км полосы левого берега реки Верхняя Двуречная от Нововасильевка до Фиголевки контролируется российскими частями.
На Донбассе в Краснолиманском направлении продолжается зачистка в Красном Лимане, противник еще присутствует в разных частях города, прячется разрушенных домах и подвалах. ВСУ контратакуют в окрестностях Пришиба, в районе Катериновки и Нового, пытаясь вклиниться в российский плацдарм. На Славянском направлении продолжается давление российских частей на запад и расширяется плацдарм за каналом Северский Донецк — Донбасс.
Константиновское направление: после взятия Константиновки продолжается зачистка и разминирование городских кварталов. Огневые средства ВС России направлены на организацию огневого контроля перемещений противника по дороге между Дружковкой и Алексеево-Дружковкой. На Добропольском направлении армия России успешно продвигается севернее Новоподгородного и к юго-западу от Белицкого.
В Таврии на Днепропетровском направлении идут тяжёлые позиционные бои. ВС РФ бьют по ВСУ крупнокалиберной артиллерией, уничтожая очередную линию обороны. На Гуляйпольском направлении группа войск «Восток» закрепляется на достигнутых рубежах. Идут бои западнее Новосёловки, Копаней, Ровного. На Ореховском направлении ВС РФ расширяют контроль территорий в районе Новоданиловки. В Запорожском направлении ВСУ накатывают на российские позиции в районе бывшего водохранилища и, по данным с мест, смогли потеснить ВС РФ в центральной части Степногорска. При этом российские бойцы вернули под контроль центральную и северную часть Плавней.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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