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Лукашенко рассказал, ради чего Мирзиеев приехал в Беларусь

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Минск и Ташкент договорились о принципиально новом подходе в отношениях между странами по чувствительным для них направлениям сотрудничества, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, передает пресс-служба президента Беларуси.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

В четверг во Дворце Независимости белорусский лидер провел переговоры с президентом Узбекистана, который в среду прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом. Сначала лидеры двух стран общались в узком составе. Затем встреча продолжилась в формате расширенных переговоров.

По итогам встречи стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.

В ходе переговоров в широком составе Лукашенко высоко оценил уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, а также отметил атмосферу дружбы и доверия между странами.

Глава белорусского государства также подчеркнул, что подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Минском и Ташкентом является историческим событием.

Лукашенко также отметил, что стороны договорились о принципиально новом подходе в отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества.

«Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, — ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер выразил уверенность, что годовой товарооборот между странами в течение ближайших четырех лет может выйти на уровень двух миллиардов долларов. Это возможно в том числе благодаря укреплению взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других.

Чтобы амбициозные планы были в полной мере реализованы, правительства двух стран подготовили дорожную карту, в которой определены основные направления совместной работы на пятилетку, отметил президент.

«Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ, при этом планируется, что по отдельным моделям локализация в ближайшем будущем превысит 30%.

«Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет на три тысячи единиц в год. Создана сервисная сеть, планируется открытие фирменного учебного класса», — раскрыл планы на перспективу президент Беларуси.

Лукашенко также напомнил, что два года назад стартовал первый инвестпроект в сельском хозяйстве — в Ташкентской области был создан передовой птицеводческий комплекса полного цикла.

Глава государства также приветствовал интерес узбекских бизнесменов к созданию современных животноводческих комплексов в Витебской области, отметив, что для Беларуси это станет возможностью создать в стране новые рабочие места, что позитивно скажется на развитии села. Также это позволит производить и поставлять в Узбекистан мясную продукцию.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и Узбекистана не ограничивается исключительно экономической сферой. По словам главы государства, важное значение имеет развитие межрегионального взаимодействия, реализация совместных проектов научно-технического, социального и культурно-гуманитарного направлений.

Помимо Декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном, подписанной по итогам переговоров между главами двух стран, также был подписан пакет документов о двустороннем сотрудничестве по различным направлениям.

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