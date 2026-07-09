Лукашенко рассказал, ради чего Мирзиеев приехал в Беларусь

В четверг во Дворце Независимости белорусский лидер провел переговоры с президентом Узбекистана, который в среду прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом. Сначала лидеры двух стран общались в узком составе. Затем встреча продолжилась в формате расширенных переговоров.
По итогам встречи стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном.
В ходе переговоров в широком составе Лукашенко высоко оценил уровень белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, а также отметил атмосферу дружбы и доверия между странами.
Глава белорусского государства также подчеркнул, что подписание Декларации о стратегическом партнерстве между Минском и Ташкентом является историческим событием.
Лукашенко также отметил, что стороны договорились о принципиально новом подходе в отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества.
«Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, — ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер выразил уверенность, что годовой товарооборот между странами в течение ближайших четырех лет может выйти на уровень двух миллиардов долларов. Это возможно в том числе благодаря укреплению взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства, здравоохранения, фармацевтики и ряде других.
Чтобы амбициозные планы были в полной мере реализованы, правительства двух стран подготовили дорожную карту, в которой определены основные направления совместной работы на пятилетку, отметил президент.
«Ключевым среди них является производственная кооперация, которая вносит существенный вклад в технологический суверенитет Узбекистана», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что за год в Узбекистане собрано около 1300 тракторов МТЗ, при этом планируется, что по отдельным моделям локализация в ближайшем будущем превысит 30%.
«Рассчитываем, что в ближайшее время производство выйдет на три тысячи единиц в год. Создана сервисная сеть, планируется открытие фирменного учебного класса», — раскрыл планы на перспективу президент Беларуси.
Лукашенко также напомнил, что два года назад стартовал первый инвестпроект в сельском хозяйстве — в Ташкентской области был создан передовой птицеводческий комплекса полного цикла.
Глава государства также приветствовал интерес узбекских бизнесменов к созданию современных животноводческих комплексов в Витебской области, отметив, что для Беларуси это станет возможностью создать в стране новые рабочие места, что позитивно скажется на развитии села. Также это позволит производить и поставлять в Узбекистан мясную продукцию.
Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и Узбекистана не ограничивается исключительно экономической сферой. По словам главы государства, важное значение имеет развитие межрегионального взаимодействия, реализация совместных проектов научно-технического, социального и культурно-гуманитарного направлений.
Помимо Декларации о стратегическом партнерстве между Беларусью и Узбекистаном, подписанной по итогам переговоров между главами двух стран, также был подписан пакет документов о двустороннем сотрудничестве по различным направлениям.