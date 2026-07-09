Лукашенко рассказал, ради чего Мирзиеев приехал в Беларусь

«Президент мне только что сказал, что разговор, который у нас состоялся в узком составе, — ради этого надо было приехать в Беларусь. Потому что мы договорились о принципиально новом подходе в наших отношениях по чувствительным для Узбекистана и Беларуси направлениям сотрудничества», — подчеркнул Лукашенко.