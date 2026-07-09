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СМИ: Турция рассчитывает получить шесть истребителей F-35

Сделка будет зависеть от того, отменит ли президент США Дональд Трамп запрет на покупку Анкарой американских истребителей последнего поколения.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные турецкие источники сообщает, что США могут поставить Турции шесть истребителей F-35. Изначально Анкара планировала приобрести более 40 истребителей F-35, прежде чем напряженность в отношениях между Турцией, США и ключевыми союзниками, такими как Израиль и Греция, привела к тому, что американцы заблокировали сделку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре настаивал на заключении сделки, тогда как премьер-министр Биньямин Нетаньяху перед саммитом предостерег Вашингтон от передачи этой техники туркам.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в четверг признался, что Тель-Авив ведет «очень интенсивные дискуссии» с Трампом и его администрацией и «прилагает все усилия как публично, так и за кулисами», чтобы предотвратить продажу Анкаре самолетов F-35.

Американские законодатели от обеих партий, напротив, выразили готовность принять Турцию обратно в программу истребителей F-35, утверждает турецкое информагентство Anadolu Ajansi. Они якобы считают, что это станет «позитивным шагом» как для Анкары, так и для Вашингтона и укрепит потенциал оборонной промышленности НАТО.

Мы можем предоставить Турции ресурсы, необходимые для того, чтобы она стала еще более сильным противником в отношении вторжений России в Европу. Тем лучше будет для всех нас. Одним из [этих ресурсов] является приобретение такого оружия, как F-35.

Майкл Раундз
американский сенатор

Трамп на саммите сказал, что еще не решил, продавать ли Турции истребители F-35: «Я пока не принял окончательного решения, но… он [Эрдоган] сделал все, он помог нам самыми разными способами».

Эрдоган на пресс-конференции по окончании саммита, заявил, что Трамп положительно относится к продаже истребителей F-35 Турции, и надеется, что мир увидит, как США сдержат свое обещание.

Турецкий лидер добавил, что провел очень плодотворные переговоры с Трампом и остался доволен их встречей.

Эрдоган отверг возражения Израиля и Греции против приобретения Турцией истребителей F-35 и сказал, что Греция совершает ошибку, выступая против этого.

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