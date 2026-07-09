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Посла России вызвали в МИД Италии

Посол России в Италии Алексей Парамонов был вызван в МИД страны, где ему объявили о высылке двух сотрудников военного атташата российской дипмиссии. Об этом дипломат сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Посольство РФ в Италии

О решении выслать двух сотрудников военного атташата посольства РФ в Риме ранее в четверг заявил глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, соответствующую информацию Парамонову передал генеральный секретарь МИД Италии Риккардо Гуарилья. Таяни уточнил, что указанные сотрудники должны покинуть территорию Италии в течение трех дней.

«Девятого июля в очередной раз был вызван в МИД Италии. В отличие от других мест в Риме, где приходится бывать, в этом, как обычно, ничего хорошего», — написал Парамонов.