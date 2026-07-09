Politico: Норвегия заявила Трампу, что уже выполняет «тяжелую работу» в Арктике

«Я обычно говорю своим американским коллегам, что мы защищаем вашу родину», — сказал министр обороны Норвегии Торе Сандвик в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.
Так Сандвик ответил на аргументы Трампа о том, что для обеспечения безопасности в Арктике США необходимо взять под свой контроль Гренландию. Хотя, как отмечает Politico, Сандвик не противоречил Трампу напрямую, он подчеркнул, что Гренландия — это «красная линия».
Мы очень четко заявляем о суверенитете Гренландии. Это часть Дании, Королевства Дания. И мы совершенно ясно заявляем об этом и американцам.
По его словам, Норвегия иначе смотрит на проблему безопасности в Арктике, считая, что главная военная угроза находится не вблизи Гренландии: «Россия или Китай не предпринимают никаких действий в районе Гренландии».
Он указал на Медвежий проход — стратегическую морскую точку протяженностью 650 километров между мысом Нордкап в материковой Норвегии и архипелагом Шпицберген. Это главные «ворота», через которые российский подводный флот выходит из Баренцева моря в Норвежское и далее в Атлантику. Этот узел является зоной постоянного контроля сил НАТО.
Министр пояснил, что именно этот район важен для обороны всей Северной Атлантики и Норвегия уже выполняет всю «трудную работу»: «Если вы собираетесь идти к Гренландии, вам нужно пройти здесь. Путь к защите Гренландии начинается здесь. Мы [Норвегия] отслеживаем звук тишины (сложный акустический фон приближающей подлодки. — Прим. ред.)».