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Politico: Норвегия заявила Трампу, что уже выполняет «тяжелую работу» в Арктике

Министр обороны Норвегии отреагировал на возобновившееся давление президента США Дональда Трампа из-за Гренландии, заявив, что союзники, отслеживающие действия России на Крайнем Севере, уже проводят ключевую работу по обеспечению безопасности в Арктике.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Я обычно говорю своим американским коллегам, что мы защищаем вашу родину», — сказал министр обороны Норвегии Торе Сандвик в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Так Сандвик ответил на аргументы Трампа о том, что для обеспечения безопасности в Арктике США необходимо взять под свой контроль Гренландию. Хотя, как отмечает Politico, Сандвик не противоречил Трампу напрямую, он подчеркнул, что Гренландия — это «красная линия».

Мы очень четко заявляем о суверенитете Гренландии. Это часть Дании, Королевства Дания. И мы совершенно ясно заявляем об этом и американцам.

Торе Сандвик
министр обороны Норвегии

По его словам, Норвегия иначе смотрит на проблему безопасности в Арктике, считая, что главная военная угроза находится не вблизи Гренландии: «Россия или Китай не предпринимают никаких действий в районе Гренландии».

Сандвик полагает, что опасность исходит от российских подводных лодок, перемещающихся с Кольского полуострова в Северную Атлантику.

Он указал на Медвежий проход — стратегическую морскую точку протяженностью 650 километров между мысом Нордкап в материковой Норвегии и архипелагом Шпицберген. Это главные «ворота», через которые российский подводный флот выходит из Баренцева моря в Норвежское и далее в Атлантику. Этот узел является зоной постоянного контроля сил НАТО.

Министр пояснил, что именно этот район важен для обороны всей Северной Атлантики и Норвегия уже выполняет всю «трудную работу»: «Если вы собираетесь идти к Гренландии, вам нужно пройти здесь. Путь к защите Гренландии начинается здесь. Мы [Норвегия] отслеживаем звук тишины (сложный акустический фон приближающей подлодки. — Прим. ред.)».

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