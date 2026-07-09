Politico: Норвегия заявила Трампу, что уже выполняет «тяжелую работу» в Арктике

Министр пояснил, что именно этот район важен для обороны всей Северной Атлантики и Норвегия уже выполняет всю «трудную работу»: «Если вы собираетесь идти к Гренландии, вам нужно пройти здесь. Путь к защите Гренландии начинается здесь. Мы [Норвегия] отслеживаем звук тишины (сложный акустический фон приближающей подлодки. — Прим. ред.)».