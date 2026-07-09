В последние годы Российская Федерация фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.