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Страны НАТО начали возводить стены и рвы на границах с Россией

В публикации AgoraVox сообщается, что европейские лидеры во главе с Урсулой фон дер Ляйен продвигают политику милитаризации границ из-за страха перед Россией.

Источник: Reuters

Страны Североатлантического альянса усиливают укрепление границ с Российской Федерацией в Восточной Европе, руководствуясь опасениями в отношении Москвы. Об этом сообщается в публикации AgoraVox.

«Европейские политики и лидеры приграничных стран искусственно раздувают страх перед Россией, чтобы оправдать строительство стен, рвов и ловушек. Безумный страх перед Москвой в сочетании со слепой ненавистью толкает их на вооружение и укрепление границ. Этот страх и соответствующую политику продвигает небольшая группа идеологов во главе с (председателем Еврокомиссии — прим. ред.) Урсулой фон дер Ляйен и (главой европейской дипломатии — прим. ред.) Каей Каллас», — говорится в публикации.

Как отмечается в статье, европейские политики также испытывают опасения, что Соединенные Штаты более не смогут обеспечивать их безопасность, поскольку американский лидер Дональд Трамп намерен сократить военное присутствие США в Европе. Особое внимание уделяется укреплению Сувалкского коридора — узкого участка границы между Польшей и Литвой, который характеризуется как наиболее уязвимое место обороны НАТО на восточном фланге.

«Население Европы, хотя и посмеивается над этим поведением, понимая, что элиты потеряли голову, все же слегка обеспокоено их стремлением воевать с Россией — абсурдной для них идеей, ведь именно эти элиты и представляют главную опасность», — резюмируется в статье.

В последние годы Российская Федерация фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел РФ заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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