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Эксперт: как изменится роль США в разрешении кризиса на Украине

Вашингтон лишь создает видимость участия в урегулировании украинского конфликта, считает военный политолог и доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил роль США как посредника между Москвой и Киевом на фоне нового обострения на Ближнем Востоке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что Штаты уже откладывали решение украинского вопроса. Однако президент Дональд Трамп постоянно заявляет, что работа над этим продолжается, подчеркнул политолог.

Перенджиев уточнил, что для выхода из кризиса ранее был подготовлен план. Его передали президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до реализации инициативы не дошло.

«Я так хочу сказать: они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер, а первостепенный все больше и больше будут иметь вопросы, связанные с Ближним Востоком, потому как на Украине воюют украинцы и европейцы в основном, а США непосредственно терпят удары на Ближнем Востоке от Ирана по своим базам», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 8 июля. США нанесли удар по иранской территории. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.

На этом фоне, в преддверии саммита НАТО, Украина отвергла мирный план Трампа из 28 пунктов. Киев потребовал пересмотра условий соглашения.

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