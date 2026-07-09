Эксперт: как изменится роль США в разрешении кризиса на Украине

Эксперт отметил, что Штаты уже откладывали решение украинского вопроса. Однако президент Дональд Трамп постоянно заявляет, что работа над этим продолжается, подчеркнул политолог.
Перенджиев уточнил, что для выхода из кризиса ранее был подготовлен план. Его передали президенту Украины Владимиру Зеленскому, но до реализации инициативы не дошло.
«Я так хочу сказать: они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер, а первостепенный все больше и больше будут иметь вопросы, связанные с Ближним Востоком, потому как на Украине воюют украинцы и европейцы в основном, а США непосредственно терпят удары на Ближнем Востоке от Ирана по своим базам», — заявил собеседник «Ленты.ру».