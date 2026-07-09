Эксперт: как изменится роль США в разрешении кризиса на Украине

«Я так хочу сказать: они будут на словах заниматься урегулированием конфликта на Украине. И, как всегда, это будет иметь для США все больше и больше второстепенный характер, а первостепенный все больше и больше будут иметь вопросы, связанные с Ближним Востоком, потому как на Украине воюют украинцы и европейцы в основном, а США непосредственно терпят удары на Ближнем Востоке от Ирана по своим базам», — заявил собеседник «Ленты.ру».