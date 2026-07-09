Эксперт объяснил, почему конфликт США и Ирана продлится недолго

Как отметил специалист, у американской армии возникли серьезные трудности с проведением масштабных операций. На данный момент Вашингтон не может решить задачу разгрома Ирана, даже нанося ему серьезный ущерб с помощью ракетных ударов. Сивков подчеркнул, что Тегеран, в свою очередь, способен атаковать американскую инфраструктуру в регионе — и уже приступил к этому. Именно это, по его словам, и запускает механизм эскалации.
Эксперт предположил, что Штаты оказались в ловушке, из которой невозможно отступить. Именно этим он объяснил недавний инцидент с танкером в районе Катара. По мнению Сивкова, судно совершило провокацию, войдя в Ормузский пролив без согласования, и получило ракетный удар. Специалист акцентировал внимание на том, что это случилось, несмотря на американское прикрытие.
Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Под удар попали американские системы ПВО и стратегические радары.