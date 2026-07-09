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Эксперт объяснил, почему конфликт США и Ирана продлится недолго

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с NEWS.ru заявил, что Соединенные Штаты не способны вести затяжные боевые действия против Ирана из-за нехватки боеприпасов. Он также напомнил, что ранее Конгресс США ввел запрет для президента Дональда Трампа на ведение войны на Ближнем Востоке.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отметил специалист, у американской армии возникли серьезные трудности с проведением масштабных операций. На данный момент Вашингтон не может решить задачу разгрома Ирана, даже нанося ему серьезный ущерб с помощью ракетных ударов. Сивков подчеркнул, что Тегеран, в свою очередь, способен атаковать американскую инфраструктуру в регионе — и уже приступил к этому. Именно это, по его словам, и запускает механизм эскалации.

«Но, я думаю, недолго она продлится. По той простой причине, что у США очень ограничены возможности продолжения боевых действий из-за отсутствия боеприпасов. И к тому же Трампу запрещено продолжать войну с Ираном по решению конгресса», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт предположил, что Штаты оказались в ловушке, из которой невозможно отступить. Именно этим он объяснил недавний инцидент с танкером в районе Катара. По мнению Сивкова, судно совершило провокацию, войдя в Ормузский пролив без согласования, и получило ракетный удар. Специалист акцентировал внимание на том, что это случилось, несмотря на американское прикрытие.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Под удар попали американские системы ПВО и стратегические радары.

Как сообщалось ранее, Тегеран привел в действие план возмездия за атаки Вашингтона. В Кувейте был поражен зенитно-ракетный комплекс Patriot. Кроме того, ракетный обстрел затронул стратегический радиолокационный комплекс раннего обнаружения, расположенный в Катаре.

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