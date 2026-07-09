Эксперт объяснил, почему конфликт США и Ирана продлится недолго

Как отметил специалист, у американской армии возникли серьезные трудности с проведением масштабных операций. На данный момент Вашингтон не может решить задачу разгрома Ирана, даже нанося ему серьезный ущерб с помощью ракетных ударов. Сивков подчеркнул, что Тегеран, в свою очередь, способен атаковать американскую инфраструктуру в регионе — и уже приступил к этому. Именно это, по его словам, и запускает механизм эскалации.